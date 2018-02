Po letih uporabe (in zlorabe) je vaše dragoceno leseno pohištvo videti obrabljeno. Če je iz masivnega lesa je, ga je skoraj vedno mogoče popraviti. Ko je treba odstraniti le nekaj vodnih madežev, je popravilo preprosto. Čez madež razprostrite čisto brisačo in jo polikajte s likalnikom. Glede na obseg madeža boste morali postopek najbrž večkrat ponoviti, dokler ne izgine. Če pa je škoda na pohištvu večja, morate najprej ostrgati staro barvo. Nanesite debel sloj sredstva za odstranjevanje barve, ki jo nato odstranite s plastičnim strgalom. Ko se les posuši, pohištvo obrusite z brusnim papirjem, nato pa nanesite premaz – za naravni videz lahko uporabite kuhano laneno olje, ki jo nanesete v več slojih. Druga (hitrejša) možnost pa je oljna barva, na katero nanesemo še nekaj slojev poliuretana.

Vdihnite novo življenje obrabljenemu kavču

Vaša priljubljena zofa, na kateri vsak večer gledate televizijo, je po več letih začela izgubljati svojo obliko. Namesto da jo zamenjate, ji vdihnite novo življenje z naslednjimi koraki. Najprej kavč dodobra očistite s paro, ki lahko poravna posamezne gube na sedežu in naslonjalu, ki so posledica stalne uporabe. Če to ne deluje, vzemite peno iz blazin in jo zavijte v nekaj slojev tkanine, s čimer jim boste vrnili obliko. Če je v blazinah polnilo v kosmih, le-temu dodajte poliestrska vlakna, da postanejo čvrstejše. Kadar blazin ni mogoče odstraniti s kavča in jih odpreti, pa vam ne preostane drugega, kot da vam zofo preobleče tapetnik.