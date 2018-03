Kako svojo okolico dojemajo najmlajši?

Postavlja se vprašanje, ali je mogoče s prostorsko kompozicijo, videzom zidov, izborom barv in kakovostnim pohištvom spodbuditi zmogljivost majhnih otrok in nekoliko starejših malčkov. Kako svojo okolico doživljajo najmlajši? V katerem obdobju je mogoče pozitivno vplivati na otroke in z urejenim interjerjem prispevati k njihovim spoznanjem in izkušnjam? Dokazano je, da so otroci že zelo zgodaj sposobni prepoznati abstraktne simbole, zato jih je priporočljivo uvesti v svet različnih oblik, nians in barv. Naredite njihovo okolico zanimivo za opazovanje ter jim omogočite različna vizualna doživetja.

Uvedba različnih elementov in vizualnih informacij v okolico ugodno vpliva na razvoj otrok in njihovo dojemanje, kar se kasneje neposredno odraža v intelektualni sferi življenja. Osnova zdravega odraščanja je tudi izbor primernih in neoporečnih materialov za otroški kotiček ali sobo. Predvsem je pomembno, da otroci bivajo v prostoru, ki je popolnoma varen zanje: tako glede konstrukcije pohištva kot končne obdelave.