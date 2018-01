Nad kuhinjskim koritom Tako kot pri drugih dekoracijah doma lahko tudi pri razporeditvi rastlin v notranjih prostorih uberemo maksimalističen ali minimalističen pristop. Na slednjem delu spektra je gotovo zelo preprost način, da cvetlične lončke obesimo nad kuhinjsko korito – po pogojem, da je nad koritom okno, ki prepušča nujno potrebno sončno svetlobo za rast. V pohištvenem centru najdete poceni palice za zavese, ki jih pritrdite na obeh straneh okna, nato pa nanje obesite lončke ali majhna korita s kljukicami. V njih vzgojite zelišča ali aromatične rastline – kot nalašč so pri roki, ko jih potrebujemo med pripravo hrane.

V domači pisarni Zaradi vse potrebne elektronske opreme v delovni sobi se nam najbrž zdi, da smo kot v računalniškem centru in ne doma. Ena izmed rešitev za ublažitev takšnega vtisa so zelene ali cvetoče lončnice, ki jih razporedimo po prostoru. Nič ne bo narobe, če boste imeli katero tudi na pisalni mizi. Nekatere rastline, kot je denimo taščin jezik, naj bi namreč ublažile negativen vpliv sevanja elektronskih naprav.

Viseče s stropa Kadar v stanovanju nimate dovolj prostora ali pa imate domače ljubljenčke, ki jim tekne »zelenjava« iz cvetličnih lončkov, lahko slednje preprosto obesite na strop. Kupite lahko posebne narobe obrnjene lončke, iz katerih »ne kaplja in ne curlja«, in so z rastlinami, ki visijo na glavo, učinkovita dekoracija prostorov.

V jedilnem kotičku Rastline imajo izjemno sposobnost, da spremenijo ozračje vsakega prostora, in to za razmeroma malo denarja. Če se vam zdita vaš jedilni kotiček ali jedilnica preveč pusta, uporabite za dekoracijo lončnice. Ko jih združimo z elegantno in tradicionalno opremo, kot je na primer starinska miza, zasijejo v vsej svoji lepoti.

V dolgem hodniku Nič ni bolj dolgočasnega kot dolg in pust hodnik. Z rastlinami v visečih lončkih ga učinkovite popestrite in okrasite.

Nad kadjo Mogoče je res slišati neobičajno, a zakaj ne bi lončnic obesili nad kopalniško kadjo? Seveda pod pogojem, da ima kopalnica okno in da do rastlin prispe dnevna svetloba. Tako boste imeli lep pogled na zelenje, ko se boste namakali v kopeli, hkrati pa bodo rastline čistile zrak. Dobro bodo uspevale predvsem tiste lončnice, ki ljubijo vlažno okolje.

Na rešetkah S plezalkami ovite rešetke v notranjih in zunanjih prostorih so zelo lep okras. Nekatere vrste uspevajo v vseh svetlobnih pogojih in ne potrebujejo veliko zalivanja, zato so idealne za stanovanje. Najdite varno mesto za cvetlični lonec, iz katerega bo rastlina rasla, ter njene poganjke pritrdite oziroma ovijte okoli stoječe opore ali rešetke na zidu ali pod stropom.