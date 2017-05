Tatovom sploh ni treba vstopiti v vaš dom, saj si lahko z orodjem, žarom, kolesi ali palicami za golf "postrežejo" na prostem. Nikar jim ne olajšajte dela. V nadaljevanju si preberite nekaj nasvetov, kako zavarovati dragocenosti izven svojega doma.

Drage opreme ne shranjujte zunaj hiše Dragih predmetov in opreme ne shranjujte zunaj hiše, ampak varno zaklenjene v njej. Če jih ne uporabljate pogosto, jih pospravite v klet, na podstrešje ali pod stopnice. V lopi hranite le manj vredne predmete in orodje.

Zavarujte svojo lopo Seveda včasih vseh dragocenejših stvari ne morete shraniti doma, še posebno, če nimate garaže ali podstrešja. Verjetno si ne želite sredi dnevne sobe ali predsobe gledati še kosilnice. Rešitev? Na vrata lope namestite kvalitetno ključavnico, okna zamrežite s kovinsko mrežo, če pa v njej hranite predmete večje vrednosti, jo opremite še z alarmom.

Zasadite bodičasto rastlinje Na najbolj ranljiva mesta (denimo pod okni ali ob žlebu) zasadite bodičasto rastlinje in tako otežite dostop morebitnim nepridipravom.

Pospravite lestve Lestve, lopate, opeke in vse drugo, kar bi lahko vlomilcu olajšalo njegov podvig, pospravite. A ne v lopo, razen če je zavarovana, pač pa v hišo. Imeti lestev na vrtu in nezaklenjena okna v prvem nadstropju je, kot bi vlomilcu dali ključ od vhodnih vrat.

Označite vrtno opremo in orodje Označite vrtno opremo in orodje. Tako ju boste lahko v primeru kraje prepoznali in policiji olajšali iskanje nepridiprava. To lahko storite z zapisom svojega imena. Najbolje je, da za to uporabite UV-pisalo, ki na orodju ne pusti vidnih sledi.

Namestite luči na senzor Luči na senzor so relativno poceni, obenem pa so zelo učinkovite pri odvračanju nepridipravov od njihovega početja. Nekaj jih postavite na začetek in nekaj na konec dvorišča. Tako boste vedno zaznali vsakršen prihod. Večina vlomilcev se bo svetlobe prestrašila in jo ucvrla stran.