Sestavni del kopalnice so poleg sanitarne opreme tudi grelna telesa. Z izbiro elegantnih, neklasičnih radiatorjev, ki so recimo videti kot plošča za nosilec brisač, se odmaknemo od tradicionalnega videza toaletnega prostora in prostor naredimo bolj sproščen. Da je kopalnica bolj podobna dnevnemu prostoru, narekujejo tudi najnovejši trendi notranje opreme.

Zidne svetilke in elegantni lestenci Svetlobna telesa so zelo elegantna in postavljena asimetrično glede na ogledalo. Poleg zidnih svetilk so v kopalnici že nekaj časa zelo modni lestenci, ki si jih v tesnih prostorih ne moremo privoščiti. Če pa je kopalniški prostor velik, lahko lestenec obesite nad prostostoječo kad, ob ogledalo pa namestite zidne led-svetilke. Tako bo ozračje nadvse sproščeno.

Kovinski detajli iz medenine ali bakra Medenina in baker sta ponovno v trendu. Če so kovinski deli svetlobnih teles iz enega ali drugega materiala, povežite zlate in zlatordeče odtenke z detajli, kot so kozarci za ščetke, posodice za milo in podobno. Droben pribor združite v skupine, s čimer boste preprečili nered, hkrati pa boste dosegli zanimivo vizualno skladnost.

Skladnost vseh stenskih elementov Obešalniki na stenah so za mnoge nepomemben detajl, toda s pravilno izbiro dosežemo v kopalnici idealno skladje. Slogovno povežite vse stenske elemente – z barvo, obliko in materialom. Tudi brisače in kopalniške preproge imajo svojo vlogo v ustvarjanju ozračja. Skladajo naj se z barvo ploščic, pri čemer lahko po želji ustvarimo kontrast ali poenoten videz.