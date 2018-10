Dandanes je pomembno, da je stanovanje čim bolj prilagodljivo. V domu spimo, pripravljamo hrano, se družimo in ukvarjamo s hobiji, drsne stene pa nam omogočijo vse to in še več, ne da bi pri tem motili druge člane družine oziroma sostanovalce. Če je ob tem zadoščeno še estetskemu vidiku, je rezultat dosežen!

Zračna pregrada za dnevne prostore Izbira drsne stene je odvisna od njene postavitve in namena. Zračna drsna pregrada z vodoravnimi in navpičnimi letvicami je primerna za pregrajevanje bivalnih prostorov – kuhinje, knjižnice, predsobe ali hodnika. Prostor za steno je sicer diskretno viden, vendar je v drugem planu. Skupni vtis lahko okrepite z osvetlitvijo zadnje strani stene; pregradna stena skupaj s svetlobo v ozadju ustvari čudovit vizualni učinek.

Steklo za vizualno odprtost Če si želite še bolj odprto ozračje, so priporočljive prozorne steklene stene. V trendu je barvano, a ne povsem prozorno steklo v rjavih ali sivih niansah. Takšne stene so najprimernejše za dnevne ali spalne prostore. Ker steklo ne ponuja visoke zvočne izolacije, so zaradi vonjav idealne za navidezno ločitev kuhinje od dnevnega prostora ali jedilnice, steklena pregrada pa lahko ločuje tudi spalnico od garderobnega prostora, ne da bi jo na videz zmanjšala.