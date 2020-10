Lupina naj ne bo predebela

Buče, ki ste jo izrezljali, pozneje ne morete pojesti. Lahko pa pojeste semena, zato jih pri čiščenju skrbno spravite. Pečene bučnice so slastne in zdrave. Semena in meso lahko postrgate iz buče z zajemalko. Če boste bučo osvetlili, mora biti njena zadnja stran dobro očiščena in gladka, saj bo od nje odsevala luč. Lupina buče naj bo debela le dva ali tri centimetre. Da bo dlje zdržala, lahko očiščeno bučo nekaj ur namakate v raztopini iz približno štirih litrov vode, v katero ste dodali čajno žličko belila. Bučo potem dobro posušite in natrite z rastlinskim oljem ali vazelinom, da se ne bo zgubala in ovenela. Ne pozabite natreti robov odrezanih vzorcev.