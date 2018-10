Najbolj problematični so torej veliki gospodinjski aparati, kot so hladilnik, zamrzovalnik ter pomivalni, pralni in sušilni stroj. Predstavljamo vam seznam energijsko "lačnih" naprav, zaradi katerih je vaš mesečni račun za elektriko tako visok, in nekaj uporabnih nasvetov, kako si lahko stroške elektrike za vedno znižate.

Hladilnik in zamrzovalnik Največji dosežek na področju racionalne rabe električne energije je narejen prav pri hlajenju in zamrzovanju hrane. Varčni hladilniki in zamrzovalniki so v primerjavi s starejšimi modeli energijsko mnogo bolj učinkoviti, saj porabijo polovico ali celo manj elektrike od zastarelih ali izrabljenih. Zato se dolgoročno splača zamenjati gospodinjske aparate z varčnimi, še posebno hladilnik, ki spada med najbolj potratne. Sami lahko največje potratneže v svojem gospodinjstvu prepoznate po njihovi moči, ki je označena v watih (W) ali kilowatih (kW). Večja ko je moč aparata, več elektrike porabi med delovanjem.

Pomivalni stroj Poleg hladilnika in zamrzovalnika veliko elektrike pokuri tudi pomivalni stroj. Najboljši način, kako si znižate stroške za njegovo delovanje, je ročno pranje posode – če se uporabi pomivalnega stroja nikakor ne morete odpovedati, pa upoštevajte naslednje nasvete. Pomivalni stroj naj bo vedno povsem poln, zaženite pa ga v večernih urah, ko je električna energija cenejša. Izključite funkcijo sušenja in redno menjavajte na dnu stroja vgrajen filter, ki varuje črpalko za vodo pred nabiranjem umazanije. Ker aparat največ energije porabi ravno pri segrevanju vode, ga povežite s sistemom za pripravo tople vode iz obnovljivih virov, če je le mogoče.