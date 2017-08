Včasih imate občutek, da neprijetnega vonja, ki se je zavlekel v športna oblačila, ne boste nikoli več odstranili, in to ne glede na to, kolikokrat ste jih že oprali. A obstaja nekaj trikov, s katerimi si boste lahko uspešno pomagali in jih ohranili sveža in lepo dišeča. Vedeti je treba, da so športna oblačila po večini narejena iz materialov, kot sta lycra in spandex. Med vadbo sicer vpijajo znoj, vendar pa so vzrok za neprijetne vonjave. Zato smo izbrskali nekaj nasvetov, da bo vzdrževanje športnih oblačil lažje.

Redno jih perite, a brez mehčalca Za vzdrževanje športnih oblačil boste porabili malce več časa kot za običajna oblačila, a se bo trud obrestoval. Izognite se mehčalcem za perilo, saj je njihov sovražnik številka ena. Z njim ustvarite nekakšno oviro in smradu ne odstranite, poleg tega športna oblačila počasi izgubljajo elastičnost. Prav tako za pranje ne uporabljajte preveč pralnega praška, temveč samo polovico običajne količine. Čeprav ste v stiski s časom, oblačil, ki ste jih nosili med vadbo, ne pustite ležati na tleh ali v košari za perilo. Zaradi vlage se bodo bakterije hitreje razvijale in vonj bo samo še bolj nadležen. Če jih ne morete oprati, ko so še vlažna od potu, kar bi bilo sicer najboljše, jih raje prej posušite. Pa še dobrodošel trik: če boste perilo prali kasneje, dajte športna oblačila v vrečko in v zamrzovalnik.

Od kisa in sode bikarbone do limone Ni samo pralni prašek tisti, ki pomaga pri odstranjevanju neželenih vonjav. Tu je tudi beli kis, ki je izjemno učinkovit. Preden boste dali športna oblačila v pralni stroj, jih za 15 do 30 minut enostavno namočite v vodo, kamor ste kanili nekaj kapljic belega kisa. Nekaj kisa lahko dodate tudi k prašku, če se vam to zdi potrebno. Tudi soda bikarbona je zelo uspešna pri odpravljanju neprijetnih vonjav. Enostavno dodajte eno žličko k perilu in naj se čarovnija zgodi. Babice pa vedo še za eno skrivnost: limonin sok, ki ga dodate v pralni stroj, odpravi neprijetne vonjave.