Dolge, kratke, nizke in malo višje, številni materiali, barve ter različni stili, od minimalističnega do rustikalnega z lepo izrezljanimi detajli – izbira je zelo velika. Glede na vaše želje in stil notranje opreme, kamor jo umeščate, si lahko izberete najbolj praktično komodo, ki bo služila kot dekoracija in kot uporabno mesto za odlaganje osebnih predmetov.

Predali ustvarijo končni videz Komode imajo običajno več predalov ali polic z vrati, lahko pa kar kombinacijo obojega. Razporeditev predalov in vrat polic je ključna pri oblikovanju končnega videza izdelka in omogoča vizualno bolj minimalističen ali bolj dinamičen stil. Če želite komodo postaviti v predsobo zraven vhodnih vrat, izberite bolj praktično razporeditev, kot če bi jo postavili v dnevno sobo ali spalnico, kjer ta ni tako nujna.

Od minimalističnih do stilnih V trendu so minimalistične in geometrijske oblike predalnikov, izstopajoče s pravilnimi in čistimi linijami predalov, ki ustvarijo celotni vtis. Nanje postavimo dekorativne predmete, slike ali lepo uokvirjena ogledala, ki dodatno okrasijo steno, ob katero je komoda prislonjena. Absolutni minimalizem dosežemo tako, da je komoda izdelana le iz ene vrste materiala. Priljubljene so tudi neobičajno oblikovane in pobarvane ter unikatne lesene komode, ki imajo natančno izrezljane motive v rustikalnem stilu. Te v vsakem prostoru pričarajo osebnost in mu vdihnejo dušo.

Ujemanje ali neujemanje? Komode pogosto izdelujejo skupaj z drugimi elementi pohištva za dnevne sobe, jedilnice ali spalnice. Izdelane so iz enakega materiala in v enaki barvi kot drugo pohištvo, da se stilsko kar najbolj ujemajo. Seveda pa lahko nov predalnik tudi sami prebarvate in prelakirate v enakem stilu kot drugo opremo. Če pa ga želite poudariti, ga postavite stran od drugih kosov pohištva, denimo v dolgočasnem delu vašega doma, kjer bodo elegantno stopile v ospredje. Ustvarite lahko kotiček za branje in sprostitev ter popestrite delovni kotiček ali sobo za goste.