Če je zemlja dovolj ogreta, lahko na zavetno mesto pod vrtno tkanino (da rastlinice zaščitimo pred nizkimi temperaturami zraka) sejemo nekatere vrtnine: špinačo, pastinak, bob, črni koren, lahko pa poskusimo tudi z redkvico in zgodnjim grahom. Med vrste boba posejemo špinačo in redkvico. V ogrevanem prostoru sejemo rano cvetačo in rano zelje, zgodnji korenček, zeleno, redkvico, zgodnjo solato, paradižnik, paprike, jajčevec. Konec meseca imamo pripravljeno tudi toplo gredo, kamor prav tako posejemo naštete vrtnine. V gredice pa lahko damo tudi v zabojčkih vzgojene sadike solate in vmes redkvico. Za zgodnejši pridelek lahko v februarju že nakaljujemo rani krompir. Damo ga v plitve zabojčke v prostor na svetlo mesto in na temperaturo od 12 do 15 stopinj Celzija. Tisti del gomolja, kjer je največ očesc, obrnemo navzgor.

Obrezovanje in škropljenje sadnega drevja

V toplejših dneh že začnemo obrezovati sadno drevje, kateremu razredčimo pregosto krošnjo ter odstranimo suhe in bolne dele. Še prej pa preglejmo in si pripravimo orodje za obrezovanje. Nepogrešljive so vsekakor škarje, pozabiti pa ne smemo niti na žago za debelejše veje in škarje z dolgo vrvico in palico za krošnje višjih dreves. Mesto, kjer smo odrezali debelejše veje, zamažemo s cepilno smolo, prav tako pa zamažemo tudi ranjena mesta, ki jih je na drevju pustil mraz, s čimer preprečimo vdor in okužbe s škodljivimi mikroorganizmi.

Ob koncu meseca opravimo predspomladansko škropljenje proti boleznim in škodljivcem, seveda če se je že nekoliko otoplilo. Proti boleznim uporabimo bakrove pripravke. Proti škodljivcem škropimo, ko se napnejo prvi brsti, še bolje pa, ko so brsti v fazi mišjega ušesa. O ustreznih sredstvih in njihovi uporabi nam bodo svetovali v kmetijski apoteki. Breskve in nektarine škropimo proti breskovi kodravosti. V tem mesecu lahko tudi pripravimo sadilne jame za drevnino, ki jo bomo sadili spomladi.