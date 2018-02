Rdečo povezujemo s prefinjenostjo in luksuzom; spomnimo se samo na rdečo preprogo ali rdeč ferari. Ta barva ima enostavno moč nad nami in je zato navzoča v različnih sferah skozi zgodovino človeštva. Dajte rdeči mesto v domu, bodisi kot osnovni bodisi kot spremljajoči barvi, ter določite, kako pomembna bo v interjerju.

Pazite, da prostor ni preveč poudarjen Ko izberete rdečo barvo, morate paziti, da prostor ne postane preveč poudarjen ali dinamičen, zato je priporočljivo, da v njem ne prevladuje, ampak da jo uporabite za poudarek posameznih delov prostora, pohištvenih elementov in razsvetljave. Mnogi se rdeče v interjerju bojijo in jo doživljajo kot preveč napadalno. Toda praksa kaže, da tisti, ki enkrat okusijo moč te barve v svojem stanovanju, nikoli več ne posežejo po mirnih in hladnih barvah. Če želijo rdečo začasno zamenjati, izberejo rumeno ali oranžno, da obdržijo toplino in intenzivnost prostora.

Kot osnovna barva ali kot rdeča nit na detajlih Če želite kuhinjo v rdečem, lahko barvo kombinirate na več načinov. Izberite rdeče ličnice kuhinjskih elementov, ki se prelivajo v odtenkih, ali pa se odločite za zgornje in spodnje rdeče omarice. Rdečo je mogoče idealno združiti z belo, sivo ali črno. Izberite jo kot osnovno barvo ali jo kot rdečo nit uporabite na detajlih. Kuhinja, »začinjena« z rdečo, dobi dodaten šarm in lepoto. Jedilnico, ki je povezana s kuhinjo v rdečem, uredite tako, da se rdeča barva diskretno pojavlja na okrasnih elementih, kot so sedežne blazine ali dekoracija na mizi. Tako uravnotežite prostor, da rdeča ni prevladujoča.

Svetlejša rdeča za minimalizem, temnejša za klasiko Rdeča sedežna garnitura dnevni sobi podari novo dimenzijo. Odtenek izbrane rdeče barve, ki je odvisen od materiala (usnje, tkanina, mikrotkanina), ustvari v prostoru končni vtis. Svetlejši rdeči odtenki so bližji minimalistično urejenemu interjerju, zadušene temnejše nianse pa klasičnemu. Če ima sedežna garnitura vidne lesene elemente v svojem dizajnu, se odločite za temnejši odtenek rdeče, ki bo na prefinjen način poudarila lesno strukturo. Sedežno garnituro lahko kombinirate tudi v dveh barvah: rdeči dvosed ali trosed naj dopolni fotelj v drugi barvi.