Svoj ustvarjalni ali delovni kotiček lahko posodobite z naslednjimi zanimivimi nasveti za boljšo organizacijo. Ko boste enkrat vse svinčnike, barve, klobčiče volne ali delovne dokumente pospravili na svoje mesto, vam bo prizaneseno neprestano iskanje manjših izgubljenih potrebščin, vaša ustvarjalnost pa bo dobila nova krila.

Povsem običajne zavese, nameščene ob oknu v bližini delovne mize, lahko spremenite v uporaben prostor za odlaganje pripomočkov in drobnih stvari. Zavese izdelajte sami iz želenega blaga ali pa uporabite stare, nanje pa po celi površini našijte več žepov. Žepe napolnite s pisali, papirjem in drugimi rečmi, da kar najbolje izkoristite pridobljen prostor.

Stari vintidž kovček vam lahko služi kot praktičen način za shranjevanje tkanin, vzorcev in okrasnih trakov. Če na notranjo stran pokrova s treh stranic pritrdite dva tekstilna žepna robčka, boste pridobili prostor za odlaganje pribora, potrebnega za šivanje. Glede na to, da se lahko kovček zapre, bodo vsi pripomočki zaščiteni pred prahom.

Enostavno in čedno

Okrasne in zavijalne papirje, raznobarvne trakove in svetleče pentlje, ki jih uporabljate za zavijanje daril, shranite in uporabite ob priložnosti. Če jih ne boste pravilno pospravili, se namreč zna zgoditi, da se zmečkajo ali poškodujejo. Zato napravite prostor za njihovo hrambo na notranji strani vrat, ki vodijo v shrambo ali omaro: na vrata pritrdite žično konstrukcijo, namenjeno odlaganju hišnih in kuhinjskih potrebščin, materiale pa pregledno zataknite za žico.