Morda si ne morete privoščiti novega hladilnika energijskega razreda A+++, toda ogromno je nasvetov in namigov, s katerimi lahko učinkoviteje ravnamo z gospodinjskimi aparati in drugimi napravami. Za upoštevanje le-teh ne potrebujemo denarja – le spremembo navad. Navedli bomo samo nekaj nasvetov, druge pa najdete tukaj .

Kaj pa zamenjava vse stare bele tehnike z veliko bolj učinkovitimi novimi aparati? Kaj pa zamenjava vseh žarnic z žarilno nitko z LED-sijalkami ali pa varčnimi sijalkami? Za radiatorje lahko postavimo odsevne plošče ali lističe aluminijaste folije, ki toploto vračajo v prostor, namesto da se izgubi skozi zid. Z uporabo termostatskih ventilov na radiatorjih in dobro regulacijo ogrevanja lahko prihranimo do 15 odstotkov energije.

Z zunanje strani morda res. Kaj pa znotraj stanovanja? Med drugimi izolacijskimi materiali obstaja tudi (okrasna) pluta. Če z njo obložite stene, ki mejijo na zunanjost, boste izgubljali manj dragocene toplote. Izolacija je eden najučinkovitejših načinov za dolgoročno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in varčevanje z energijo. Izguba toplote skozi zidove, streho in tla običajno znaša 50 odstotkov celotne izgube toplote v prostoru. Izolirajte rezervoarje z vročo vodo, cevi centralnega ogrevanja in praznine v stenah.

Ne morem zamenjati oken, zato izgubljam toploto

Možno, da je temu tako. Toda obstajajo posegi za boljše tesnjenje oken! Če okna slabo tesnijo, jih dodatno opremimo s tesnilnimi trakovi. Boljši so gumijasti kot penasti trakovi, saj so bolj prožni in se sčasoma manj deformirajo. Tesnila moramo na okna oziroma vrata namestiti po celi stični površini, sicer bomo dosegli le to, da bodo puščala na drugih mestih, kot bi sicer. Izgube lahko preprečimo tudi z nočnim spuščanjem rolet (če jih imamo) pozimi in podnevi čez poletje, da nam ne bo prevroče, ali z zastiranjem z debelimi zavesami, ki nas ščitijo pred nočnim mrazom.