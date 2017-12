Ostanite doma, saj je to precej bolj varno, kot če bi z malčki šli na silvestrovanje na prostem. Otrokom dovolite, da so pokonci dlje (celo precej dlje) kot po navadi – če so seveda čez dan počivali. Skupaj z otroki skuhajte posebno novoletno večerjo. To naj bo jed, ki je še niso nikoli jedli, a za katero predvidevate, da jim bo všeč. Jedi dajte posebno ime, na primer »gusarski novoletni lonec«.

Polnoč lahko praznujete prej Polnoč lahko praznujete nekoliko prej, na primer ob desetih zvečer. Otrokom povejte, da boste praznovali novo leto po vzhodnem času (na primer takrat, ko ga praznujejo v Moskvi). Odštevajte zadnje sekunde in z otroki nazdravite. Ne pozabite na vse tiste drobnarije, ki so otrokom še posebno pri srcu: papirnate klobučke, nekaj konfetov, piščalke … Zavrtite si svečano glasbo (na primer Straussov valček) in z otroki zaplešite. Nazdravite z otroškim šampanjcem ali sokom.

Zabava v pižamah ali kostumih Otroci imajo radi zabave v pižamah. Zakaj ne bi torej vsi najprej oblekli pižame, pogrnili odejo na tla v dnevni sobi, nato pa se igrali družabne igre ali gledali risanke? Lahko pa ste tudi svečani. Nič hudega, če ste doma – vseeno se lahko uredite. Otroci bodo gotovo navdušeni, če se bodo lahko svečano oblekli ali oblekli kostum viteza ali princese. Pa ne pozabite, da je treba malo princesko tudi naličiti, ji urediti pričesko ter jo odišaviti.

Povabite prijatelje z majhnimi otroki Če imate prijatelje z majhnimi otroki, jih povabite na silvestrsko zabavo. Igrajte se in se zabavajte. Pogovarjajte se o tem, kaj vam je bilo všeč v letu, ki se izteka. Naredite nekaj načrtov za naprej oziroma si kaj zaželite. Želje zapišite – tako boste lahko naslednje leto preverili, katere so se vam uresničile. Pogovarjate se lahko tudi o tem, kje in kako ste sami praznovali novo leto, ko ste bili še otrok. Otroci gredo lahko po zanje prirejenem praznovanju v posteljo, vi pa nadaljujete zabavo.