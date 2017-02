Če živite v mestu, ste se zagotovo vprašali, zakaj vendar niste že med vselitvijo zvočno izolirali svojega doma. Velikokrat namreč ne morete miselno izključiti vsega zunanjega trušča: avtomobilov, ljudi, psičkov ... Lahko pa svoj dom pred zvočnim onesnaženjem zaščitite tudi kdaj koli kasneje.

Zvočna izolacija že med gradnjo Izredno priporočljivo je, da na zvočno zaščito pomislite že med gradnjo. Že arhitekt mora vaš dom oblikovati tako, da vrata niso obrnjena ena proti drugim. Tako se namreč zvok iz drugih prostorov skozi njih nemoteno prenaša. Poskrbite tudi, da so stene dovolj debele, vanje pa umestite tudi izolacijo iz steklenih vlaken. Ta vpije zvočne valove in jih ne spusti naprej. Za povrh pa še vzdržuje primerno temperaturo prostorov. Vgradite tudi zvočno izolirana okna in vhodna vrata.

Plošče iz plutovine Seveda je dom najlažje zvočno izolirati že med gradnjo, vendar pa obstaja nekaj načinov, ki nam lahko pri tem pomagajo tudi kasneje. Stene lahko prekrijete s ploščami za dodatno zvočno izolacijo ali pa kar z navadnimi ploščami iz plutovine, ki bodo poleg uporabne vrednosti vašemu stanovanju podarile še čisto poseben videz.

Zamenjava stavbnega pohištva Velikokrat pa dom dovolj zvočno izolirate že samo, če zamenjate vsa vrata in okna, saj večina nove tehnologije že poskrbi tudi za ublažitev zvoka. Če imate dovolj prostora, lahko postavite tudi dvojne stene. Prazen prostor med staro in novo steno bo namreč deloval kot zvočna izolacija. Ne pozabite na izolacijo vodov (električnih, radiatorskih itd.), po katerih se med stanovanji prenaša zvok. V prodajalnah pa so na voljo tudi posebne barve, ki zaradi svojih vlaken vpijajo zvočne valove.