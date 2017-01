Dnevna soba je osrednji prostor vsakega stanovanja, v kateri poteka dobršen del našega življenja. Tu se družimo z družinskimi člani, se ukvarjamo s prostočasnimi dejavnostmi, gledamo televizijo, gostimo prijatelje … Če imamo malo prostora, je vanjo težko umestiti vse pohištvo, ki bi ga potrebovali oziroma vsaj mislite, da ga potrebujete. Pa pojdimo po vrsti.

Katero pohištvo je nujno?

Prvi in najpomembnejši korak pri urejanju majhne dnevne sobe je določiti, katero pohištvo je v njej nujno. Njeni glavni elementi so kavč ali sedežna garnitura, omara ali omarica za postavitev televizijskega aparata (in drugih multimedijskih aparatov) ter klubska mizica. Glede na razpoložljiv prostor najdejo mesto v dnevni sobi še dodatna sedišča ali stoli ter pisalna miza.