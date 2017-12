Toda ni vse izgubljeno. Tudi če ste dobili darilo, ki bi ga najraje pustili pod drevescem, ga ne vrzite v zadnji kot omare, ampak ga lahko koristno uporabite. Tu je pet načinov, kako to storite, ne da bi nazadnje ostali praznih rok.

Zamenjajte jih v trgovini ali družinskem krogu

Če je darovalec darilu diskretno priložil račun v ovojnici (to je vsekakor priporočljivo za oblačila, ki prejemniku morda ne bodo prav), ste na konju. Švignete z darilom v trgovino in ga zamenjate za kaj drugega, kar si že dolgo želite. Brez računa boste težko kaj opravili – če ga nimate, lahko morda namignete tistemu, ki vas je obdaril, da vam ga izroči. Vendar to le tedaj, če vam oseba ne bo zamerila, kar pa morate presoditi sami. Druga možnost je zamenjava daril (če ste jih dobili izven tega kroga) med družinskimi člani in prijatelji.