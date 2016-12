Potem gredo nekateri k polnočnici, drugi si doma pripravijo večerjo in gledajo filme, spet tretjim pa je všeč, da ta praznik mine kar najbolj neopazno. Pripravili smo vam nekaj predlogov, kako preživeti božič.

Postavljanje božičnega drevesca Navada postavljanja smrečice v božičnem času je na Slovenskem zelo stara. Zanimivo je, da so jo včasih obesili na strop, tako da je z vrhom visela navzdol. Okrasili so jo z naravnimi plodovi, semeni, fižolom, orehi, jabolki oziroma s tistim, kar je bilo pri hiši. Ta okrasitev je prikazovala veselje do pridelka v preteklem letu, hkrati pa tudi upanje, da bo tudi v prihodnjem letu dobro. Sodobne smrečice, kot jih poznamo danes, so se pri nas uveljavile po drugi svetovni vojni. Naravne plodove so zamenjali bleščeče kroglice, svetleča dekoracija in druga znamenja obilja. Za drugačno božično vzdušje lahko prav letos obudite staro navado in drevesce obesite pod strop.

Jaslice, darila in poljubi Pod drevesce postavite jaslice, ki jih lahko izdelate iz slanega testa in gline ali pa uporabite eno izmed že izdelanih različic. Prav tako zavijte darila in jih lepo razporedite pod drevesce. Ta simbolična gesta pravzaprav nakazuje, da je smisel božiča v dajanju in nesebični pomoči drugim. V gozdu lahko naberete božično omelo in jo obesite nad vhodna vrata. Po tradiciji naj bi se ljudje, ki se skupaj znajdejo pod njo, za srečo poljubili. To bo smeha med vašimi gosti!

Dobra glasba in filmi kot uvod v praznično večerjo Pripravite si božično glasbo oziroma tako imenovane zimzelene melodije, ki jih radi slišimo v tem času - od Franka Sinatre in Louisa Armstronga do klasičnih božičnih melodij, kot je na primer Sveta noč – in poskrbite za dobro ozvočenje. Predvajate lahko tudi kak hudomušen ali božični film, ki bo po okusu vse družine. Osrednja točka večera naj bo vsekakor priprava praznične mize z izbranimi jedmi, ki bodo družino in prijatelje povezale v prijeten klepet in obujanje spominov. Po večerji se odpravite k polnočnici ali na ulice opazovat dekoracije iz lučk.