Svetlobniki so energijsko še učinkovitejši, če jih prav vgradite. Posebno pozornost pa namenite tudi izboru, saj je še posebno pomemben njihov dizajn. Svetujemo vam, da si natančno ogledate izolacijske lastnosti svetlobnika in se na podlagi energijske učinkovitosti odločite za najprimernejšega, ki se bo najbolje podal k dizajnu vaše hiše in v podnebje, kjer ta stoji.

Steklena zasteklitev je dražja, a kakovostnejša, ker je steklo trpežnejše in se ne razbarva. Vsi svetlobniki morajo biti izdelani iz varnostnega stekla (splošni izraz za kaljeno ali laminirano steklo), ki je odporno na udarce in se v skrajnem primeru razbije navznoter. Če želite zmanjšati toplotne izgube ali zaustaviti direktno sončno svetlobo, lahko čez steklo namestite zaščitno folijo, ki absorbira sončne žarke, ali pa si omislite učinkovito dvojno ali trojno zasteklitev okna.

Energijska učinkovitost svetlobnika je odvisna od zasteklitve, delovanja in uporabe ter njegove oblike. Zasteklitev je običajno lahko plastična ali steklena. Plastična zasteklitev je navadno cenejša od večine drugih materialov. Vendar pa se plastične površine iz akrila ali polikarbonata enostavno in hitro opraskajo; lahko pa postanejo tudi krhke in čez čas rumeno obarvane. Prepuščajo večino ultravijoličnih žarkov, zato lahko poškodujejo notranjo opremo.

Oblika svetlobnika

Svetlobniki so na voljo v različnih oblikah in velikostih. Najpogostejše so pravokotne, okrogle, ovalne, diamantne, trikotne, večkotne in cevaste oblike. Zaobljene kupolaste ali izbočene oblike je lahko tudi zasteklitev, ki zaradi oblike omogoča, da svetloba in toplota v dom vstopita iz več različnih ekstremnih kotov. Naklon in ukrivljenost stekla pomagata tudi nadzorovati vlago, nabrano na površini.

Cevasti svetlobniki so manjši od večine drugih svetlobnikov. Sestavljeni so iz strešnega zbiralnika svetlobe, ki povečuje moč dnevne svetlobe, ne da bi morali povečati njegovo velikost. Ker ima sončni kolektor majhno površino, cevasti svetlobniki zmanjšajo toplotne izgube. Ker so majhni, pa tudi ne kazijo arhitekturne podobe doma.

Vir: www.inhabitat.com