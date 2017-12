Sodobna tehnologija in dovršeni izdelki omogočajo izvedbo zimskega vrta popolnoma po lastnikovih željah. Rešitve, kot so vrata, okna, zastekljene površine in krovne konstrukcije, odlikujeta lep dizajn in eleganten videz. Izbrati je mogoče različne vrste stekla, kot denimo navadno, izolacijsko ali termosteklo. Zastekljene so lahko vse površine ali pa jih kombiniramo z lesom, aluminijem ali drugim materialom.

Stabilna in čvrsta zasteklitev Zasteklitev zimskega vrta se zdi nezahtevna, toda biti mora stabilna in čvrsta, poleg tega morajo biti temelji kakovostno izvedeni, ker nosijo vso konstrukcijo in toplotno izolacijo. Poleg lepega videza se tudi občutek ugodja začne pri talni plošči, ki jo je treba izvesti s termoizolacijskim estrihom. Ta predstavlja osnovno opremo zimskega vrta, posebno če ga uporabljamo kot dnevni prostor. Zimski vrt je od notranjih prostorov lahko ločen s prozorno pregrado s fiksnimi ali premičnimi steklenimi elementi, ki jih zaradi neoviranega dostopa svetlobe naredi svetlejše. Druga možnost je masivni zid, ki bo sicer preprečil pot svetlobi v notranjost, vendar pomeni boljšo toplotno izolacijo, enostavnejše uravnavanje temperature in manjšo porabo energije pozimi.

Lesene ali keramične talne obloge Posebna pozornost naj velja talnim oblogam, ki so lahko lesene ali iz keramičnih ploščic. Najboljša možnost je kombinacija obeh materialov. Če zimski vrst z drugim prostorom v hiši, na primer dnevno sobo, tvori celoto, naj bodo tla prilagojena drugim delom objekta. Prav tako mora preostalemu delu hiše ustrezati toplotna zaščita. Toplotnoizolacijske steklene plošče in zaščitna stekla rastlinam v zimskem vrtu posredujejo dovolj svetlobe za rast in razvoj. Tropske rastline niso primerne za zimske vrtove na južni strani, ker zahtevajo več sence in nespremenljivo temperaturo, ki ne pade pod 20 stopinj Celzija. Zimski vrt je zanje najbolje urediti v podaljšku dnevne sobe brez pregrade. Za razliko od njih se subtropske rastline najbolje počutijo v naravnem toplotnem ritmu, zato zimskega vrta pozimi ni treba dogrevati, kot pregrado z dnevno sobo pa postavimo pomična vrata, s katerimi ga klimatsko oddelimo.