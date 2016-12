Drsna vrata so pogosto najprimernejša rešitev za ožje prostore, kjer bi odprta klasična vrata ovirala prehod. Omare z drsnimi vrati naj imajo nekoliko večjo globino od običajnih; za široke kose oblačil, kot so bunde in plašči, priporočamo 70 centimetrov. Seveda imajo takšne omare tudi pomanjkljivost: ko odpremo eno krilo, onemogočimo dostop do sosednjega razdelka v omari.

Široka krila drsnih vrat Krila drsnih vrat naj bodo široka. Če nimamo na voljo vsaj 80 centimetrov za posamezno krilo, raje razmislimo o klasičnem odpiranju. Drsna vrata se namreč nekoliko prekrivajo, poleg tega so profili kar široki, zato so pri ožjih vratih zelo poudarjeni. Več kot 100 centimetrov je že lepa širina; če jih okrasimo z nalepkami ali potiskom, so dekoracija v prostoru. Najbolj elegantna so drsna vrata, ki so pri zaprti omari v eni ravnini. Takšna vrata so montirana na korpus omare, brez vodil na stropu, ki so značilna za vgradne omare. Tudi pri drsnih vratih imamo dve možnosti. Lepša izvedba je tista, kjer so vrata obešena na strop, brez talnih vodil.

S klasičnim odpiranjem Kadar je prostora pred omaro dovolj, je bolje izbrati klasično odpiranje, saj se nam tako rokavi bunde ali plašča med odpiranjem vrat ne zatikajo. Za takšno omaro zadošča globina 60 centimetrov, za čevlje pa 35 centimetrov. Vrata omar so lahko perforirana, da se izognemo ročajem, ali pa izberemo ročaje, na katere lahko tudi obesimo torbico. Del omare namenimo oblačilom, drugi del pa čevljem. Če je globina omare enotna, lahko čevlje spravljamo v dve vrsti; za lažji dostop v tem primeru priporočamo izvlečne police. Kadar je prostora dovolj, lahko v takšno omaro pospravimo tudi torbice, dežnike, kape, šale in rokavice.