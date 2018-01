V takšnih razmerah se sosedski odnosi kaj lahko hitro poslabšajo, kar ima nezaželene posledice, kot so zamera, jeza in nagajanje. Dobra novica je, ko se enkrat zaveste, da povzročate preveč hrupa, lahko ukrepate in ohranite sosedski mir.

Televizor in glasbeni stolp Povečali ste glasnost televizorja, medtem ko ste gledali priljubljen akcijski film, ali pa ste navili radio, ko so zavrteli vašo najljubšo pesem. Ne zavedate pa se, kako neprijetno je nizke vibrirajoče zvoke ali celo besedilo v filmu in popevki poslušati sosedu na drugi strani zidu. Znižajte jakost zvoka na sobno raven.

Hrupen pralni stroj Pranje perila v nočnem času mogoče ustreza vašemu življenjskemu slogu ali denarnici, saj je elektrika ponoči cenejša, toda pomislite na sosedo, ki bi rada ob hrupu ožemanja vašega pralnega stroja spravila spat otroke. Tudi vsem drugim ponoči ni do odštevanja, koliko ciklov je še do konca pranja.

Nadebudni glasbenik Vsi imajo radi glasbenike – torej vsi, razen njihovih sosedov. Tako pač je. Električna kitara, bobni ali kateri drug glasen instrument je kaj hitro zelo moteč, zato nikar ne izberite najmočnejšega ojačevalca na trgu. Če ste član glasbene skupine, upoštevajte, da doma le vadite in nimate namena, da vas sliši tudi zadnja vrsta poslušalcev na stadionu. Priporočamo, da za vaje s skupino najdete kak drug prostor, recimo garažo, skladišče ali vrtno hišo.

Je res treba kričati? Kričanje iz sobe v sobo ne spravlja ob živce samo osebe, ki ji je namenjeno, temveč vznejevolji vse, ki ga lahko slišijo. In verjemite, sosedom zaradi tega ni treba napenjati ušes. Pogovor iz oči v oči je mnogo bolj učinkovit in prijazen do vseh drugih, ki bi ga lahko slišali. Če ne želite, da bi sosedje vedeli vse o vašem zasebnem življenju, znižajte glas.

Loputanje z vrati Mogoče vam bo odleglo, če boste po vročem prepiru zaloputnili z vrati, toda loputanje ne bo razjezilo samo vašega sogovornika, ampak tudi nič krive sosede. Ponovno preberite zadnji stavek prejšnjega odstavka.

(Pre)glasen seks Nekateri vidiki razmerij veljajo za zasebne – in to z razlogom, zato med seksom ne bodite preglasni. Navsezadnje si nihče ne želi škodoželjnih pogledov sosedov, medtem ko zjutraj odhajate od doma.

Prepogoste zabave Vsi se radi občasno sprostimo, toda če imate zabavo vsak konec tedna, utegne tistim okoli vas zrasti pritisk. Če sosedje niso med tistimi, ki bi se udeležili vaših zabav, verjetno ne bodo cenili dejstva, da jih je mogoče slišati skozi zid.