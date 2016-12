Po prvih dneh veselja nad kosmatincem se novi skrbniki, ki so psa dobili po navadi brez dobre priprave in ustreznega znanja, začnejo srečevati z realnostjo. Nenadoma postane preglasen, z iztrebki onesnažuje stanovanje ali pa je z njim preprosto preveč dela. Zato mnogi takšni psički, ki si jih ljudje omislijo na hitro, brez temeljitega premisleka, končajo v oglasniku, v zavetišču ali pa jih preprosto zavržejo.

Naj velja pravilo, da pes nikoli ne sme biti darilo presenečenja kot igrača, ki jo lahko kadar koli pospravimo v omaro ali kakor koli drugače odvržemo. Pred novim letom, ko smo bolj kot sicer napolnjeni s pozitivnimi čustvi, nikakor ne smemo podleči otrokovi prošnji, ki podzavestno čuti, da smo bolj »mehki« za izpolnjevanje želja. Še tako goreče pismo Božičku ali dedku Mrazu nas ne sme ganiti. Omisliti si psa je za vsako družino velik korak, saj pride v hišo nov družinski član z mnogimi potrebami in hotenji, najmanj kar je, pa nam spremeni življenje.

Kdo in koliko bo zanj skrbel

Res je, da vsak pes nedvomno prinese v hišo veliko veselja in užitkov, skratka, pozitivnega delovanja, a se moramo v hiši še pred prihodom novega družinskega člana dogovoriti, kdo in koliko bo skrbel za psa. Starši pa morajo vedeti, da lahko za psa samostojno skrbi otrok, star vsaj trinajst let. Zavedati se moramo, da otroci niso tisti, ki bodo žival vzgajali, tega od njih tudi ne moremo zahtevati.