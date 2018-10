Večina nas je že obiskovala trgovine s pohištvom in drugo stanovanjsko opremo, ko smo polni zanosa in prepričani, da zmoremo stanovanje opremiti natanko tako kot profesionalci, prekipevali od sreče. Iz trgovin smo prišli izmučeni, izčrpani in izžeti, a še vedno brez prave rešitve. A tudi če nimamo niti ustreznega strokovnega znanja, lahko dom še vedno opremimo izvirno in razgibano.

Poiščite nekaj klasičnih kosov pohištva Če želite prostor opremiti elegantno, začnite s klasiko. Izberite pohištvo v nevtralnih barvah, nato pa ga obogatite z izbranimi kosi opreme. Stol, oblazinjen z izbrano tkanino v svetlih barvah ali zanimivem vzorcu, je privlačen dodatek vsake sobe, ne da bi pri tem neokusno pretiravali. Včasih lahko poskrbijo za poudarek že blazine v svetlih ali kovinskih barvah in tako poživijo videz sedežne garniture v nevtralnih barvah. Tudi živahna otomana polepša dolgočasno sobo.

Pohištvo, ki se ne ujema popolnoma Najlažji način za popestritev sicer preproste in puste sobe je, da vanjo umestite pohištvo, ki se ne ujema popolnoma. Namesto standardnih stolov ob jedilni mizi izberite stole različnih oblik in velikosti, a v podobnih barvah, kar bo vaši jedilnici dalo živahnejši, če ne celo muhast videz. Lahko pa celo izberete stole v različnih barvah in se poigrate z drugimi poudarki jedilnice. V dnevni sobi lahko uporabite več klubskih mizic – pred kavčem in ob steni, vendar ne bo nič narobe, če so različnih barv ali celo iz različnih materialov.