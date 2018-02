Dandanes so velika okna nadvse priljubljena - tudi zato, ker so sodobna okna energijsko varčna, zato pri velikosti nismo omejeni. Če jih vgradimo v spalnico ali v druge sobe, prostor ogromno pridobi. Velika okna ga namreč odprejo, skozi njih lahko občudujemo razgled na okolico, poleg tega pa omogočajo dober pretok svetlobe in zraka. Takšna okna nam olajšajo tudi dekoracijo spalnice, saj že sama po sebi služijo kot osrednji element v prostoru.

Večja izbira zaves in žaluzij

Pri velikih oknih imate večje možnosti pri izbiri zaves in žaluzij ter večjo svobodo, ko gre za tip tkanine in materiale. Oknom lahko namreč dodate tudi zavese iz gostega in težkega blaga, ki so videti osupljive, vendar pa k majhnim oknom ne pristajajo. Težke zavese v sobi pomagajo ustvariti bogat, udoben in prijazen ambient. Poleg tega lahko pri velikih oknih uporabite tudi več slojev zaves. Prva plast so lahke zavese, ki prepuščajo svetlobo in zrak, druga pa zavese iz težkega blaga za zatemnitev spalnice in sodobnejši videz.