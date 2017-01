Star šivalni stroj s pedalom za poganjanje pa ni le v okras, ampak lahko postane tudi uporaben predmet, če spremenimo njegovo namembnost. Vsekakor pa je v originalni ali dopolnjeni obliki enkraten dodatek v interjerju, in to tako za klasično kot za sodobno opremljeno stanovanje. Oglejmo si nekaj možnosti.

»Singerico« lahko spremenimo v pisalno mizo, in sicer tako, da na čudovito oblikovano podnožje dodamo leseno ploščo, ki služi kot delovna površina. Pa še naslona za noge na potrebujete, saj za to uporabljate kar pedal. Takšna miza je lep dodatek za domačo pisarno ali delovni kotiček v dnevnem prostoru. Postavite pa jo lahko tudi drugam, na primer v predsobo ali knjižnico, kjer bo lepa dekoracija.

Na enak način lahko podnožje šivalnega stroja spremenimo v mizico, na katero postavimo lončnice ali okrasne predmete. Zgornja plošča je lahko različnih oblik in barv – z dvignjenim robom v rustikalni izvedbi ali s starim lesenim pladnjem, ki še poudari avtentičnost predmeta. Čudovito oblikovan spodnji del naj ostane, kakršen je bil, s svojo starinsko patino in zgodovinskim značajem.

Šivalni stroj kot izvirna dekoracija

Podnožje šivalnega stroja lahko namenite tudi kot prav posebno stojalo za umivalnik v kopalnici, pri čemer pa boste morali za pomoč prositi mojstra. Če je ohranjen ves šivalni stroj, se pravi tudi njegov zgornji del in dodane škatlice za shranjevanje šivalnih pripomočkov, pa ga razstavite celega. Škoda bi bilo, da ne bi občudovali umetelno izdelane glave z narisanim zlatim okrasjem in kolesa, ki so ga poganjale neutrudne roke nekdanjih šivilj.

