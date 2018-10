Sodobne domače savne so prave oaze dobrega počutja

Skandinavske savne so že davno tega obnorele ves svet. Nič se ne more primerjati z občutkom, ko se po napornem dnevu sprostite v domači savni in ublažite bolečine v okončinah. Sodobne savne, v katerih temperatura doseže več kot 90 stopinj Celzija, so prave oaze dobrega počutja.