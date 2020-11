V peči ali štedilniku vedno kurite le posušen les, ki je bil posekan, nažagan in shranjen pred vsaj šestimi meseci. Sveže posekan les namreč potrebuje okoli leto dni, da vsebnost vlage v njem pade za 80 do 20 odstotkov. Vlažen les ima lahko za posledico kopičenje potencialno nevarnih trdnih snovi, ki se med gorenjem počasi nabirajo v notranjosti dimnika in dimnih cevi.

Ogenj v peči na les vedno zakurite s papirjem in suhimi trskami, nikoli pa ga ne pospešujte z ogljem, bencinom, propanom ali podobnim. V peči tudi ne smete kuriti plastike, gospodinjskih odpadkov, plenic, revij, ovojev za pakiranje, plastificiranega papirja in pobarvanega oziroma obdelanega lesa. Ti izdelki med gorenjem sproščajo strupene hlape v zrak ter lahko proizvedejo nevaren pepel. Za ustrezen pretok zraka skozi drva in manjše tveganje za napad insektov skladovnico drv zložite najmanj sedem metrov stran od hiše, obenem pa jo dvignite od tal in postavite na lesene palete.

Ustrezno delovanje peči

Poskrbite, da je kurilna peč (ali štedilnik) postavljena stran od gorljivih površin in materialov, kot so pohištvo, zavese, oblačila, revije in drva, ki so zložena v bližini in so pripravljena za takojšnjo uporabo. Vsi ti materiali bi morali biti od peči oddaljeni vsaj 90 centimetrov, razen če proizvajalec naprave določi drugače. Ko peč nameščate ali jo pregledujete, naj vam pri tem pomaga strokovnjak, da bo delo opravljeno kakovostno in varno.

Vsako leto preglejte dimnik in po koncu sezone očistite peč in štedilnik na les, katerima zamenjajte tudi obrabljena tesnila. V času kurilne sezone redno preverjajte brezhibnost peči, dimnih cevi in drugih elementov. Pazite, da peči nikoli ne prekrijete z mokro brisačo. V bližini zložena drva nikar ne prislanjajte ob peč, saj lahko pride do požara ali pa peč deluje slabše.