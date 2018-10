Čeprav kamen v domovih uporabljamo že stoletja, pa je zaradi svojih toplotnih lastnosti izvrstna izbira tudi za talno ogrevanje v modernih domovih. Je eden redkih materialov, ki jih lahko uporabljamo tako zunaj kot znotraj in tako odlično povežemo notranje prostore z zunanjimi.

Izbirate lahko med več vrstami kamna. Za talne obloge pridejo v poštev skrilavec, apnenec, granit, travertin, bazalt pa tudi nekateri peščenjaki. Ti so lahko bodisi pridobljeni iz lokalnega okolja bodisi uvoženi iz katerega koli konca sveta. Kamni so različno površinsko obdelani: izpiljeni, presekani, zloščeni ali razrezani po žili. Zloščeni zahtevajo veliko več nege, zato niso najbolj primerni za uporabo v bolj obremenjenih prostorih. Veliko manj se bodo madeži poznali na kamnih s presekano obdelavo. Najboljši izbiri za zelo pohodna območja sta granit in apnenec.

Izbira velikosti in oblike kamna je odvisna predvsem od vaših želja, velikosti sobe in seveda debeline vaše denarnice. Poleg standardnih dimenzij trgovci ponujajo tudi možnost izbire dolžine plošč pa tudi pakete z različno velikimi formati, ki se še posebno lepo podajo v bolj tradicionalno opremljene domove. Če je vaš dom sodobno opremljen, vam priporočamo, da izberete dolge, ozke plošče. Če niste zadovoljni s standardnimi dimenzijami, boste morda morali na želeni kamen nekaj časa počakati, saj vseh običajno nimajo na zalogi.

Položi naj ga raje strokovnjak

Si želite kamen sami položiti? Lahko, a glede na to, da ne gre za najbolj poceni material in da je to dokaj zahtevno delo (vse plošče namreč niso čisto enako debele, pa tudi barva variira), vam priporočamo, da za to opravilo najamete strokovnjaka. Poleg kamna je zelo pomembna tudi izbira fugirne mase. V zadnjem času je zelo moderno ob temnih ploščah uporabiti fugirno maso svetle barve, iz čisto praktičnih razlogov pa vam vseeno priporočamo, da posežete po temnih odtenkih. Nujno je tudi, da kamen zatesnite v skladu s proizvajalčevimi navodili. Za obstojno talno oblogo je zelo pomembno tudi, kaj je položeno pod kamnom. Če je to les, je treba tla dodatno utrditi in jih zalepiti s fleksibilnim lepilom, ki bo omogočal premikanje plošč, da ne bodo razpokale. Kamen je tudi izvrstna talna obloga, če ste se odločili za talno gretje. Za ustrezno vrsto povprašajte v trgovini.