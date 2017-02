Če imate veliko idej, a ste brez ročnih spretnosti, vam ne preostane drugega, kot da se za uresničitev sanj o preurejenem in obnovljenem stanovanju zanesete na različne mojstre. In verjemite, nikoli ni tako, kot ste mislili, da bo, in ne glede na to, kako dobro ste seznanjeni z obnovitvenimi deli, vedno je nekaj, česar ne veste. To se običajno konča tako, da vas neznanje ali preveliko zaupanje udarita tako po denarnici kot po egu. Najsi gre za urejanje vrta, prenovo kopalnice ali zamenjavo oken – ponujamo vam deset nasvetov, ki vam bodo pomagali, da obnovo uspešno pripeljete do konca.

Razlika med proračunom in skopuštvom Vsi imamo radi dobre ponudbe, v resnici pa vse stane. Če ste za obnovitvena dela namenili dovolj denarja, boste lahko uresničili načrte. Z vnaprej pripravljenim proračunom dela načrtujte v realni višini in stroške redno spremljajte. Ne morete pa pričakovati, da boste dobili za malo denarja »veliko muzike«.

Za delo najamete prijatelja To ni najboljša zamisel, razen če gre za usposobljenega profesionalca na določenem področju. Pa še tedaj se zavedajte, da ne bo delal za šesterček piva; v takem primeru dobite, kar pač plačate (in izgubite prijatelja). Raje najemite izkušenega mojstra, ki jamči za kakovost opravljenih del ter projekte izvede v zastavljenih rokih.

Ocenite, kaj ima prednost Nakup marmornega delovnega pulta za kuhinjo, medtem ko so v kopalnici počene ploščice, straniščna školjka pa zamaka, ni ravno naložba, ki bi se vam povrnila. Če imate le omejeno vsoto za obnovo, poglejte na stanovanje ali hišo kot celoto, in ne glejte le enega prostora. Nato se odločite glede na to, ali se vam bo vložek splačal (večja vrednost stanovanja).

Nikoli dokončani projekti Nič ni tako neprijetnega kot nedokončani obnovitveni projekti. Zato jih načrtujte od začetka do konca in imejte v rezervi vmesne cilje, ki vas nazadnje pripeljejo do cilja. Fotografije, skice ali mapa z vsemi načrti vam pomagajo, da se vizualno spomnite, kako ste obnovo začeli in kako jo želite zaključiti. Ko je projekt končan, lahko priredite zabavo za prijatelje z rezanjem otvoritvenega traku.

Pridobite več ponudb in preglejte reference Sestavite kratek seznam izvajalcev, jih povabite, da si ogledajo vaš projekt in zahtevajte od njih tako pisni predračun kot reference. Preverite njihovo dosedanje delo, da boste mirnejši, in jim predvsem predstavite vašo vizijo ter pričakovanja. Med obnovitvenimi deli izbranega izvajalca redno spremljajte in ga med delom obiščite. Komunikacija v obe smeri je ključ do uspeha.

Priskrbite si potrebna dovoljenja Preverite, za katera obnovitvena dela na nepremičnini potrebujete dovoljenje, sicer vas lahko to močno udari po žepu. Saj si ne želite, da bi morali vložiti še več denarja, da bi bila opravljena dela v skladu s predpisi?

Pravi čas za obnovitvena dela Vsekakor upoštevajte, kdaj je pravi čas za posamezna dela. Sredi zime recimo ni priporočljivo zamenjevati strešne kritine, prav tako pa tudi ne v obdobju, ko so izvajalci najbolj zasedeni. Z izbranim izvajalcem določita najboljši termin in urnik dela, da bosta zadovoljna oba.

Ne načrtujete nepredvidenih del Zmanjka vam materiala, težave imate s temelji, les je gnil, električna napeljava pa dotrajana – to je samo nekaj nepredvidenih ovir na poti do obnovljenega doma. Vedno načrtujte tudi rezervo za nepričakovana dela, vendar redno preverjajte, ali jih res ni bilo mogoče predvideti, ali pa bi izvajalec rad še nekoliko več zaslužil.

(Ne)varno obnavljanje starejšega doma Barvo, ki vsebuje svinec, azbest, plesen, žuželke in še kaj drugega lahko odkrijete, ko začnete dom »luščiti« po plasteh. Morebiti boste potrebovali posebna dovoljenja ali specializirane izvajalce, ki bodo kos takšni obnovi. Posvetujte se s sosedi, ki stanujejo v podobnih hišah, kakšne izkušnje imajo.