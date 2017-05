Ko zaide sonce, je prav razsvetljava tista, ki vnese razpoloženje v interjer. Kakšno izbrati, je odvisno od velikosti in namembnosti prostora.

Odločite se, kakšno vrsto razpoloženja si želite vnesti v spalnico. Najsi bo to romantično občutje, ki ga poustvarja mehka svetloba, ali dramatičen pristop bleščečega lestenca; namen razsvetljave je poleg osvetlitve tudi ustvarjanje razpoloženja. Če v spalnici radi gledate filme, bodo interjer lepo popestrile stenske luči ali namizna svetilka na nočni omarici. Če pa spalnico uporabljate tudi za telovadbo ali jogo, bodo prostor najlepše osvetlile sijalke, ki jih namestimo ob robovih sten in neposredno pod strop.

Osvetlitev spalnice lahko izkoristite tudi za poudarek stenskih umetnin, kiparskih del in detajlov v sobi. Razsvetljavo prilagodite predmetu, ki ga želite izpostaviti. Veliko, dramatično zasnovano umetniško delo poudarite z neposredno in močno svetlobo, ki osvetli umetnino. Prostostoječe kipe pa bo lepo poudarila talna osvetlitev. Zelo lepo deluje skrita razsvetljava, ki še poudari arhitekturne elemente, na primer ob spuščenem stropu, ali ob robu dna postelje, osvetljen pa je lahko tudi zgornji rob vgradnih omar. Poigrajte se s svetlobo in pustite domišljiji prosto pot.

Osvetlitev otroške sobe

Otroci imajo radi, da je soba osvetljena tako, da se lahko v njej nemoteno učijo in igrajo. Osrednja stropna luč naj prostor osvetli jasno, vendar ne premočno. Odlične so tudi namizne luči, ki jih lahko postavimo na nočno omarico ob posteljo. Predvsem majhni otroci, ki se bojijo teme, bodo veseli nočnih lučk, ki prostor nežno osvetlijo – tako bodo lažje zaspali. Za lepši videz prostora uskladite barvo in vzorce posteljnine, svetil in drugega dekorja.