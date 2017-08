Okenske in vratne obrobe Te obrobe lahko uporabite okoli oken, vrat in drugih odprtih prehodov v hiši. Obstajajo v številnih izvedenkah, od zahtevnih izvedb do preprostih pravokotnih profilov, in so običajno iz lesa ali vinila. Zunanji robovi obrob so po navadi ravni in se zato natanko prilegajo na talne zaključne letve ali druge obrobe. Ustvarjajo dekorativni zaključek, pogosto pa tudi združujejo različne arhitekturne elemente. Poleg tega je njihov namen tudi povsem praktičen, saj z njimi zakrijemo luknje in druge napake, ki so nastale ob zamenjavi starih z novimi okni in vrati.

Stebri in pilastri V preteklosti so bili močni stebri in drugi vertikalni elementi pomembni zaradi statike in podpore stropom. Danes v modernih domovih uporabljamo bistveno tanjše elemente, običajno zato, da posnemajo videz in slog klasičnega arhitekturnega oblikovanja. Tanjši, ožji in elegantnejši stebri in pilastri so namenjeni zgolj dekoraciji. Medtem ko stebri največkrat stojijo samostojno, so pilastri navadno vgrajeni v zid. Stebre in pilastre lahko uporabimo tudi kot okvir ognjišča ali kamina, vratnih prehodov in podobno. Uporabni so za poudarjanje umetnin v prostoru. Sestavljeni so iz treh delov: krone, gredi in podstavka. Na voljo so v izvedbi iz mavca in lesa, cenovno ugodni pa so zlasti tisti iz steklenih vlaken.

Police in okvirji Gre za arhitekturni element, ki ima pogosto osrednje mesto v prostoru. Takšne police najdemo nad odprtimi kamini, včasih pa so samostojne enote, ki imajo izključno dekorativno vlogo. Večina je obrobljena s profili ali obrobami, s katerimi so še bolj poudarjene. Na voljo so v številnih izvedbah, od preprostih poličk do zahtevnih rezljanih izdelkov, vsem pa je skupno, da dajejo prostoru posebno noto. Ob straneh so pogosto umeščeni tudi stebri in pilastri, ki zaokrožijo eleganten videz.

Stopniščne grede in nosilci Neodvisno od tipa vašega stopnišča lahko dodate obrobe tako, da se bodo zlile z opremo. Če so stopnice postavljene tako, da je na eni strani stena, jim bodo dodane grede in plošče dale povsem novo obliko in pomen.

Nosilci za slike Videz nosilcev je klasičen in ne preveč bohoten. Obešeni so od 30,5 do 61 centimetrov pod stropom; vsak je nosilec je širok približno 2,5 centimetra, so pa na trgu tudi širše izvedenke. Odvisno od sloga vašega stanovanja ali prostora je tak nosilec lahko samostojen ali pa kombiniran s policami, tramovi ali obrobami. Tradicionalni nosilci so opremljeni z majhnimi kavlji, na katere obesimo sliko. Lahko pa je preprosto orodje, ki veliko, dolgočasno steno razdeli na manjše dele, od katerih lahko vsakega tematsko opredelite.

Frize Frize so večje plošče, ki so precej priljubljene pri novodobnih opremljevalcih. Najpogosteje jih najdemo v klasičnem ali viktorijanskem dekorju, nekateri sodobni sistemi načrtovanja pa jih vključijo samostojno, saj so imeniten dekorativen element, še zlasti, ko imajo starinski pridih ali so videti nedokončane. Frize so bile v preteklosti izdelane iz izrezljanih lesenih ali kositrnih panelov. Pogosto imajo zapletene ponavljajoče se vzorce vrtnic, vrtincev ali drugih motivov, druge imajo zgodovinske ali religiozne motive.

Horizontalne obrobe Vzdolžne, horizontalne obrobe so obloge, ki jih namestimo na stene na višini od 61 do 122 centimetrov od tal. Njihov prvotni namen je bil zaščita zidov pred praskami in udarninami, ki jih po nesreči napravimo s stoli. Danes pa so primerne tudi za to, da velik ali visok zid na videz skrajšamo oziroma ga naredimo očem prijaznejšega. Lahko jih uporabljamo samostojno ali jih kombiniramo z drugimi tipi obrob.

Talne letve Ob spodnjem delu stene, kjer je treba prikriti diletacijske špranje ali nepravilnosti, ki so nastale pri osnovnem opremljanju, pogosto zmontiramo talne letve. Te zaščitijo steno pred poškodbami, nekoliko pa zadržijo tudi udarce metel in sesalnikov. Talnih letev je nešteto vrst in oblik; najenostavnejše so iz pravokotnih kosov lesa, bolj izpopolnjene pa imajo že elegantnejše profile.

Zgornje stenske letve ali bordure Te so običajno montirane od 5,1 do 30,5 centimetra pod stropom. Uporabljamo jih za boljši vizualni prehod med zidovi in stropom, seveda pa pomagajo ustvariti tudi želen videz prostora. Lahko so povsem enostavne ali pa zahtevnejše; danes jih radi uporabljajo za zakritje žičevja za osvetlitev ali ozvočenje.