In one vročine ne prenašajo nič bolje od ljudi, zato moramo z njimi v obremenjujočih vremenskih razmerah ravnati tako, kot ravnamo pri sebi. Privoščimo jim torej senco in veliko sveže vode, predvsem pa jih ne obremenjujmo s sprehodi ali celo delom na vročem soncu, če gre za živali na kmetijah. Živali težko skrbijo same zase, še posebno če so privezane na verigah ali zaprte v majhnem, vročem prostoru. Na nas je, da jim zagotovimo dostojno in varno življenje. Tudi poleti!

Dovolj sveže pitne vode Vedno poskrbite, da imajo živali, pa naj gre za naše ljubljenčke, prostoživeče živali ali živali na kmetijah, senco, kamor se lahko umaknejo, in vedno na voljo dovolj sveže pitne vode. V Društvu za zaščito živali Kranj iskreno upajo, da je in bo vedno manj lastnikov psov imelo te na verigi. A ker se taki žal še vedno in vse prepogosto najdejo, jih pozivajo, da za njih poskrbijo vsaj toliko, da se lahko umaknejo v senco, in pogosto preverjajo, če niso slučajno prevrnili posode z vodo. Če pa vidite psa v takih razmerah, opozorite lastnike na to ali obvestite pristojne službe – nikakor se ne obrnite stran!

Hranjenje in sprehodi zjutraj in zvečer Poleti lahko prilagodite tudi hranjenje. Živalim je najbolje ponuditi briketirano hrano, ki se na vročini težje pokvari, obroke pa jim dajte zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko vročina popusti. Enako ravnajte s sprehodi – te omejite na jutranje in večerne ure, še posebno pazljivi pa bodite pri starejših ali bolnih psih. Izogibajte se tudi sprehodov po razgretem asfaltu, saj lahko poškoduje blazinice na šapah. Morda velja premisliti tudi o posebnih škorenjčkih za tačke.

Nikoli jih ne pustite v zaprtem parkiranem avtu Še bolj pomembno pa je, da živali nikoli ne puščate v zaprtem, parkiranem avtu – niti če so okna priprta! Temperatura se namreč hitro dvigne nad 50 stopinj Celzija (tudi v senci) in že deset minut v taki peči je lahko za psa usodnih. Če se vam kaj takega vseeno zgodi (naj se vam ne!), začnite hladiti psa s hladnimi, vlažnimi krpami in takoj poiščite veterinarsko pomoč. In če vidite psa v zaprtem avtu, nemudoma pokličite 112!

Ne pozabite na mačke, ptiče in druge prostoživeče živali Veliko naštetega velja tudi za mačke, še posebno če so prostoživeče ali lastniške z možnostjo izhodov. Vedno naj imajo na voljo svežo vodo, hranite pa jih z briketi, ki se v vročini ne pokvarijo. Če imate izključno notranje mačke, potem zagotovo že veste, kako jim lahko lajšate vroče dni – tudi če nimate klime. En izmed najenostavnejših načinov je, da zmočite brisačo in jo položite na primer čez stol. Mačke bodo z veseljem poležavale v hladu mokre brisače. Ne pozabite niti na ptiče in druge prostoživeče živali. Okoli hiše ali bloka nastavitve nekaj posod s svežo vodo, ki jo seveda redno menjajte. Ptiči, ježi in morda še kdo vam bodo hvaležni, saj do vode ni tako lahko priti, je pa bistvena za preživetje vseh živih bitij.