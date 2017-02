Lažje je čistiti sproti kot na veliko Kaj vam zveni bolj naporno: na hitro pobrisati kuhinjski pult po kuhanju ali se truditi očistiti kuhinjo, ki ste jo za nekaj tednov zanemarili? Pomislite. Mogoče se vam zdi, da ni noben problem pustiti kupa umazane posode do jutri. Toda preveč takega odlaganja na jutri – in znajdete se v neurejenem domu, kjer sploh ne veste, kje bi začeli pospravljati. Toda pospravljanje po malem in vsak dan vam vzame veliko manj časa in je dosti bolj obvladljivo. Če boste delali tako in se seveda držali običajnega urnika čiščenja, bo vaš dom vedno čist, vi pa boste v njem bolj uživali.

Več stvari pomeni več čiščenja Če imate doma veliko stvari, to pomeni, da morate več čistiti. Več ko je na kuhinjskem pultu predmetov (ki jim tam ni mesto), več jih zbira prah in maščobo. Poleg tega jih morate vedno znova prestavljati, če hočete zgolj pobrisati pod njimi. Tudi veliko pohištvo zahteva več dela – prestavljanja, potiskanja in dvigovanja, da je čiščenje stanovanja res učinkovito. Za večjo čistočo vam ni treba živeti v praznem domu, toda če imate vedno znova težave s posamezno sobo ali delom stanovanja, razmislite, brez česa lahko živite in ali lahko kak kos pohištva prestavite drugam, da si olajšate redno čiščenje.