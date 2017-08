Odločimo se lahko za sajenje sadike solate, radiča ali endivije, za zgodnjo setev zimske zelenjave ali pa posejemo rastline za zeleno gnojenje, ki jih bomo po nekaj tednih pokosili in z njimi naravno obogatili tla. Znane rastline za zeleno gnojenje so facelija, oljna redkev, bela gorjušica, perzijska in aleksandrijska detelja in še nekatere. Z njihovo pomočjo si bodo tla opomogla do naslednje setve vrtnin. Če vrtnin na določeni gredici do pomladi ne mislimo več sejati, "zelenega gnojila" ne kosimo, saj bo zelenje uničila prva jesenska slana.

Katero zelenjavo še lahko sejemo Če smo se odločili za setev zelenjave, v začetku avgusta še sejemo kitajsko zelje (nagaoka F1), nato pa cel mesec zimsko solato (zimska rjavka, posavka, vegorka, nansen, bistra), ohrovt, blitvo, špinačo, motovilec (žličar, ljubljanski, holandski), pa tudi korenček in redkvico. Konec meseca začnemo saditi čebulčrk majski srebrnjak. Občutljive vrtnine, na primer paradižnik, papriko in jajčevec, zavarujemo pred poletnimi nevihtami z zaščitno folijo, saj se poškodovani plodovi hitro okužijo z različnimi boleznimi in gnijejo. Zadnja leta je na voljo tudi posebno "zaščitno pregrinjalo", ki varuje paradižnik pred okužbo s paradižnikovo plesnijo, katera je v vlažnih poletjih še posebno nevarna. Za zimsko zalogo nabiramo zelišča, ki jih posušimo ali zamrznemo, nekatera pa lahko shranimo tudi v kisu.

Vrtna trata in okrasne čebulnice Vrtno trato še vedno kosimo nekoliko višje, torej na 4 do 5 centimetrov, da je ne prizadenejo suša in morebitne visoke temperature, ki se še lahko pojavijo v avgustu. Pokošene ostanke pustimo na površini ali pa jih damo na kompost. S setvijo in dosejevanjem trave počakajmo do konca meseca, ko bo spet dovolj padavin za normalen vznik in začetno rast. V drugi polovici meseca začnemo saditi okrasne čebulnice. Med prvimi je cesarski tulipan, ki mnoge vrtove še vedno varuje pred voluharjem. Sadimo v globino okrog 20 centimetrov in na razdaljo 25 centimetrov. Zdaj je pravi čas tudi za striženje živih meja iz iglavcev. Strižemo jih tako, da se proti vrhu zožujejo, saj tako spodaj ne bodo ogolele.