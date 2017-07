Kemikalije v barvah lahko ogrožajo naše zdravje že med nanosom ali pa mnogo pozneje. Zdravniki zato ne opozarjajo zaman, da je vedno treba prebrati sestavo barv na nalepki in izbrati le takšne, ki niso škodljive.

Dobro prezračeni prostori

Ljudje, ki imajo težave z dihali, naj se izogibajo zadrževanju v sveže prepleskanih prostorih, saj lahko s tem bolezen le še poslabšajo. Ker se topila absorbirajo v pljuča in tako vstopijo v krvni obtok, lahko povzročijo glavobole in vrtoglavice. Zato poskrbimo, da je prostor, ki ga pleskamo, dobro prezračen. Hlapne organske spojine – najdemo jih tudi v lakih za lase – lahko povzročijo tudi težave z očmi, nosom in grlom. Študije so pokazale, da daljša izpostavljenost te, kemikalijam lahko poveča tveganja za splav in nastanek raka ter poškoduje centralni živčni sistem. Največjemu tveganju so izpostavljeni poklicni pleskarji. Pri njih je možnost za razvoj pljučnega tumorja večja za kar 20 odstotkov. Poleg tega so moški, ki so pogosto izpostavljeni nevarnim kemikalijam, pogosto neplodni.