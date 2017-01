Interjer najlažje poživite z vzorci in potiski, a z njimi ne pretiravajte

Najpreprostejši način, da v prostor z malo truda vnesete veliko spremembo in mu podarite nekaj več osebnosti, je vključitev vzorcev in potiskov. Vzorce pa v interjerju uporabite pravilno, da ne preobremenite končne podobe. Kombiniranje vzorcev, opreme in dekorativnih elementov je uspešno le, če z njimi ne pretiravate.