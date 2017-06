Vetrne zvončke lahko uporabljate za ublažitev negativne energije, ki jo povzročajo izbočeni koti zidov, in za upočasnitev prehitre energije, ki se pretaka med dvema ali tremi vrati, če vrata stojijo nanizana v vrsti, če si več vrat stoji nasproti ali kadar so neposredno nasproti kopalnice, stopnišča ali kuhinje. Najbolj učinkovito zvončki varujejo dom pred škodljivimi vplivi zvezd – za lajšanje teh vplivov uporabite kovinske vetrne zvončke s šestimi votlimi cevmi – ne glede na to, kje visijo.

Naj imajo narisane kitajske simbole Najdete lahko vetrne zvončke poljubnih barv, velikosti, prilagodite pa lahko celo izbor materialov in dekorativnih elementov. Palice so lahko votle ali trdne. Prva stvar, ki jo morate vedeti, je, da po feng šuju vetrni zvončki ne bi smeli imeti na sebi nobenega okraska. Okraski so namreč brez pomena, če so ostre oblike, pa lahko celo ustvarjajo negativno energijo. V primeru, da zvončke krasijo kitajski simboli, se vam ni treba bati negativne energije; mnogi tradicionalni kitajski zvončki so namreč poslikani s simboli sreče, harmonije in zdravja. Pomembno je, da ste seznanjeni s pomenom simbola, saj dajo mnogi zahodni proizvajalci na zvončke vse vrste kitajskih znakov, ne da bi se zavedali njihovega pomena.

Izberite votle cevi, pazite tudi na njihovo število Posebno pozornost namenite cevem. Če želite zvončke uporabljati v namene feng šuja, naj bodo cevke povsem votle z obeh strani. To pa zato, ker bodo le v tem primeru vsrkale negativno energijo in jo preoblikovale v pozitivno, ki bo potem prišla na drugi strani ven. Vetrni zvončki s polnimi cevmi so sicer po feng šuju povsem neuporabni. Število cevi prav tako igra pomembno vlogo: zvončki, ki na primer služijo za nevtralizacijo negativne energije, morajo imeti po pet cevi. Če zvončke uporabljate za povečanje pretoka pozitivne energije, na jugozahodnem delu doma namestite zvončke z dvema cevema, na vzhodu s tremi, na jugovzhodu s štirimi, na severozahodu s šestimi, na zahodu s sedmimi, na severovzhodu z osmimi, na jugu pa z devetimi cevmi.

Material je odvisen od strani neba Za lažjo odločitev, kakšen material zvončkov izbrati, morate biti seznanjeni s teorijo o petih elementih (les, kovina, voda, ogenj in zemlja) in straneh neba. Najprej se odločite za mesto, kamor boste zvončke obesili, nato pa preverite, v kateri sektor vašega doma to mesto spada. Če zvončki služijo povečanju pretoka energije določenega sektorja, v lesen sektor umestite lesene ali bambusove zvončke, v sektor kovine in vode kovinske zvončke, v sektor zemlje pa keramične. Če pa zvončki služijo kot zaščita pred negativno energijo, kovinske zvončke umestite v sektor lesa, lesene zvončke v sektor zemlje, keramične pa v sektor vode.