Če hočete v dnevnem prostoru vrsto let obdržati lepa tla, ki jih je lahko čistiti, izberite trajne in čvrste talne obloge, med katere zagotovo sodijo keramične ploščice.

Idealne za talno ogrevanje

Ne glede na to, kako prostor ogrevate – s klasičnim ali talnim ogrevanjem, so keramične ploščice kakovostna in vzdržljiva izbira. Vseeno pa je priporočljivo talno ogrevanje, ker so ploščice hladne. Keramične ploščice odlično prenašajo vse temperaturne razlike, vlago in vpliv svetlobe. Z igro barv, dimenzij in struktur obogatijo vsak prostor. Nanje lahko položimo preprogo ali pa se poigramo z njihovo postavitvijo, tako da z vzorci ali barvami poudarimo posamezne dele dnevne sobe.

Časi navadnih keramičnih ploščic so že zdavnaj mimo, saj jih je danes mogoče dobiti v najrazličnejših vzorcih in teksturah. Posnemajo lahko les, beton, kamen ali tekstil. Izrazito modne so tiste, ki posnemajo marmor, ter ustvarijo prefinjeno vzdušje ter dobro osnovo za kombiniranje različnih pohištvenih slogov. Velik izbor barv še dodatno obogati ponudbo in ponuja možnost za ustvarjanje različnega vzdušja v prostoru.