Pol stoletja Planice v fotografijah Marjana Cigliča, Naceta Bizilja in Edija Šelhausa

Dieter Bokeloh, Peter Lesser, Manfred Wolf, Marjan Mesec, Walter Steiner, Jiri Raška,.. Kdo se jih še spomni? Njih in druge legende smučarskih skokov in poletov v Planici najdete v spodnji foto galeriji, s katero obeležujemo veličastno planiško zgodovino in ljudi, ki so te trenutke omogočili.