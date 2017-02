Namesto da bi le sanjarili o toplem vremenu, energijo vložite v kovanje načrtov, kaj vse lahko postorite spomladi, da bo okolica vašega doma še lepša. Če boste že zdaj začeli s pripravami, boste lahko ob koncu zime dodobra izkoristili lepo vreme.

Mehka trata okoli hiše Še preden se boste dobro zavedeli, boste lahko sezuli debele volnene nogavice ter bosi hodili po mehki trati okoli hiše. Da bi bila trata bujna in lepa, lahko raziščete, kakšna travna semena so na voljo, da boste z njimi zapolnili morebitna prazna mesta. Če boste travo sejali že zgodaj, bodo imela semena dovolj časa, da skalijo, tako da boste spomladi lahko uživali na zdravi, zeleni trati. V vrtnariji povprašajte, kakšne vrste trave so primerne za zgodnje spomladansko sejanje.

Čebulnice lahko posadite tudi zgodaj spomladi Nekatere čebulnice rastejo najbolje, če jih posadite zgodaj spomladi, ko so tla še hladna. Zdaj imate dovolj časa, da raziščete, kdaj je idealen čas za sajenje določenih čebulnic in kakšni so idealni pogoji. Nič ni lepšega kot poln vrt pisanih cvetlic, ki vas pozdravijo, ko se vrnete domov.

Terasa za uživanje v sončnih žarkih Kaj je lepšega, kot sedenje na terasi in uživanje v toplih sončnih žarkih ali prijetnem večeru? Če nimate terase, jo zgradite ali pa prenovite staro. Nekaterim je bolj všeč pravi les, drugi pa se odločijo za kompozitne ali druge materiale. So za vas pomembnejši videz, prijeten občutek ali vzdržljivost materiala? Les je sicer prijeten in naraven, vendar lahko hitro razpoka, medtem ko so kompozitni materiali po navadi vzdržljivejši. Poiščite dizajn za teraso, ki vam najbolj ugaja.