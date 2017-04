Če želite, da bi bil vaš bivalni prostor čim bolj estetsko urejen, lahko zlati rez pri opremljanju stanovanja uporabite tudi vi. V nadaljevanju vam predstavljamo, kako.

Uravnotežena postavitev pohištva Vsakdo, ki je kdaj kupil kavč, ve, kako težko ga je umestiti v prostor. Najprej mislite, da bo videti odlično na enem mestu, potem, ko ga postavite tja, pa se vam ne zdi več v redu. Kako se temu izognete? Upoštevajte razmerja prostora, kjer bo pohištvo stalo. Če vam ni do tega, da bi sobo izmerili (kar sicer nikoli ni slaba zamisel), upoštevajte razmerje 2 proti 3, ko jo urejate. Tako je videti uravnotežena. Najprej vizualno razdelite prostor na dva dela – večjega, ki zavzame dve tretjini, kjer je pohištvo, ki določa glavno namembnost prostora, in manjšega, velikega eno tretjino, ki služi sekundarnim funkcijam, kot sta ločeni del za sedenje ali shranjevanje. Izberite tudi pohištvo, ki ustreza razmerju 2 proti 3. Kavč naj zavzema približno dve tretjini dolžine celotnega prostora za sedenje, klubska mizica pa naj bo dolga približno za dve tretjini kavča.

Lažje izbiranje barvne sheme Dobro zasnovan prostor naj bi vseboval tri barve – prevladujočo, ki prekriva okoli 60 odstotkov, in jo uporabljamo po navadi za stene in tla, sekundarno, ki zajema 30 odstotkov prostora, v glavnem pohištvo, in 10 odstotkov barvnih poudarkov z dekoracijo. Tako imenovano pravilo 60-30-10 pa ni edino razmerje, po katerem lahko ravnamo. Nove raziskave kažejo, da barve v razmerju 1 proti 1,61 v svetlobnem spektru skupaj delujejo estetsko. Programi, kot je PhiBar, ki merijo razmerja, si še utirajo pot na trg, toda v prihodnje bo tudi z njihovo pomočjo lažje izbrati barvno paleto.

Obešanje umetnin brez težav Ko ste prostor prepleskali in vanj postavili pohištvo, pride na vrsto na videz najpreprostejši element oblikovanja, ki pa je običajno največji izziv – kam obesiti umetnine. Preden začnete vrtati nepotrebne luknje v betonske stene, se spomnite na pravilo tretjin. Ko ste izbrali steno, si jo zamislite kot mrežo, ki jo dve liniji navpično in vodoravno delita na enake tretjine. Sredino osrednjega kvadrata določite kot osrednjo točko zanimanja. Pazite tudi na sekundarne točke, ki sekajo vsakega od štirih kotov središčnega kvadrata. V veliko galerijah so umetniška dela obešena tako, da upoštevajo takšno razporeditev. Ta deluje še posebno dobro, ker lahko izberete različno velikost in globino umetniških del oziroma dekoracije in ustvarite več osrednjih točk. Enak način pa lahko uporabite tudi pri eni sami večji sliki.