Večina zelnatih rastlin na vrtu v hladnejših mesecih ni vidna, saj območje vsaj del časa prekriva sneg, posledica tega pa je siv vrt brez življenja. Zaradi tega naj v tem letnem času postanejo osrednji elementi vrta in okoliške krajine grmi in drevesa, ki niso nujno zimzeleni. Z njimi ustvarite ogrodje oziroma osnovno obliko okolice vašega doma.

Listavci in iglavci

Nič ni lepšega kot kopica zimzelenih grmičkov in dreves, ki krasijo vaš vrt tudi pozimi. Na voljo so številne vrste listavcev in iglavcev, kot so smreka, bor, tisa, brin, božji les, ki prihajajo v različnih velikostih in barvah, med katerimi prevladujejo zelena, zlata, vijolična in bela. Listnata drevesa po navadi izgubijo listje jeseni, vendar nič zato, saj se s tem razkrije navdihujoča oblika drevesnih debel in vej.