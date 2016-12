Hodniki so lahko veliko več kot le povezovalci stanovanjskih prostorov

Veliki vhodni prostori in dolgi hodniki pogosto predstavljajo neizkoriščene bivalne površine. Zapolnimo jih s praktičnimi vsebinami in v skladu s svojimi življenjskimi navadami in potrebami popestrimo namembnost teh prostorov, ki jih pogosto po krivem spregledamo.