Ledene sveče lahko povzročijo ogromno škode na vašem domu, še posebno na strehi. Če pravočasno opazimo, da se oblikujejo večje ledene sveče in to preprečimo, vam bo prihranjenih nekaj dragih popravil, ki bi vas čakala po koncu zime. Če streha ni zavarovana pri zavarovalnici, razmislite tudi o tem koraku, drugače pa se v čim krajšem času odpravite ven in odstranite sneg oziroma led s kritičnih območij.

Preprečite prehitro nastajanje ledenih sveč Če je ostrešje premalo izolirano, bo topel zrak iz notranjosti skozi streho pobegnil na prosto. Streha se bo zaradi tega začela hitreje segrevati, sneg pa se bo začel hitreje delno topiti − posledica česar so z vodo in ledom zapolnjeni žlebovi ter robovi strehe, kjer se tako rade naredijo nevarne ledene sveče. Sneg in led na robovih strehe se namreč topita počasneje kot sneg na višjih predelih strehe, tako da lahko pronicata pod strešnike in poškodujeta izolacijo ali pa celo načneta stene hiše. Vse našteto pa lahko preprečite, če poskrbite za kakovostno izolacijo podstrešja in redno izvajate nekaj preventivnih ukrepov. Odstranjujte sneg oziroma led iz žlebov in skrajnih robov strehe, ki jih očistite čim pogosteje in z vso previdnostjo, da ne poškodujete ostrešja. Če se ledene sveče v žlebu vseeno naredijo, napolnite staro najlonsko nogavico s kalcijevim kloridom. Nogavico namestite v žleb ali na ledene sveče in led se bo počasi stopil ter odtekel po žlebovih stran od hiše.