Stol kot nujen del pohištvene opreme ima pomembno vlogo, saj mora poleg udobnega sedenja biti tudi v okras prostoru. Izbiranje primernih stolov ni lahko naloga, ker je na trgu velika množica različnih modelov v številnih barvah, materialih in velikostih, ki jih naredijo posebne in primerne za določen interjer.

Pravi stol za pravi prostor Predvsem je pomembno upoštevati prostor, kamor bomo stol umestili. Če je manjši, izberite stole manjših dimenzij in svetlih barv. Tako so manj vpadljivi, prostor pa je videti večji. Veliki in dobro osvetljeni prostori so kot nalašč za večje stole v temnih, svetlih ali močnih barvah. Veliko napako naredite, če v veliko sobo postavite majhne stole, ker se v njej popolnoma izgubijo. Prostor je zato videti izpraznjen in neudoben za bivanje.

Lahki in praktični za vzdrževanje Kuhinjski stoli naj bodo praktični, udobni ter lahki za premikanje in vzdrževanje. Tapeciran stol v kuhinji je slaba izbira, saj ga zlahka umažemo s hrano ali polito tekočino. Plastičen, lesen ali kovinski stol z blazino je za prostore, v katerih se pohištvo lahko umaže, najboljši. Podobno velja za jedilnico, kjer si morda lahko umislimo kak stol več, kot jih gre za mizo, da ga lahko postavimo v dnevno sobo, če dobimo več gostov, kot je na voljo sedišč.

Naj se prilegajo k pohištvu Iz kakšnega materiala naj bodo stoli, je večinoma odvisno od drugega pohištva. Če prevladuje leseno, so leseni stoli idealna dopolnitev interjerja. Dobra izbira so tudi stoli ali polfotelji, ki so popolnoma preoblečeni v tkanino, usnje ali umeten tehnološki material. V sodobne prostore z minimalistično ureditvijo pristajajo praktično vsi tipi stolov – od modernih izvedb v lesu, kovini ali plastiki do stilnih – ki ustvarjajo kontrast in poudarek.