Božična drevesca

Čeprav so škatle, v katerih so ob nakupu shranjena umetna božična drevesca, videti idealne za shranjevanje, pa to ni najboljša ideja. Kartonaste škatle z leti postajajo vedno bolj vlažne, zato so odlična vaba za najrazličnejše žuželke, plesen in podobno. V trgovinah poiščite vrečke ali škatle za shranjevanje, ki so odporne na vlago in morebitne škodljivce.