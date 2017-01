Cevi večinoma zamrznejo zaradi kombinacije treh glavnih vzrokov – nenadnega padca temperature, pomanjkljive izolacije in termostata, ki je nastavljen na prenizko stopnjo. Plastične in bakrene cevi lahko, če zamrznejo, tudi počijo, kar je vse prej kot lahko popraviti. Že iz nekaj milimetrov velike razpoke na cevi lahko izteče skoraj tisoč litrov vode na dan in povzroči poplavo, resne strukturne poškodbe na zgradbi ter pojav plesni. Za razliko od naravnih in drugih katastrof, na katere ne moremo vplivati, pa zamrznitev cevi v veliki meri lahko preprečimo z nekaj preventivnimi ukrepi.

Kako preprečiti zamrznitev? Dom lahko že pred zimo pripravite na najhujši mraz. Izolirajte cevi v kletnih prostorih in na podstrešju. K zamrznitvi so najbolj nagnjene izpostavljene cevi. Zapomnite si – več izolacije uporabite, bolj zaščitene bodo cevi. Cevi lahko na primer ovijete v grelni trak ali termostatsko nadzorovane grelne kable. Za katero koli vrsto izolacije se odločite, skrbno sledite navodilom za uporabo.

Zatesnite odprtine v bližini cevi Če skozi odprtine v bližini cevi uhaja hladen zrak, jih zatesnite. Če nastopi hud mraz, lahko namreč tudi skozi drobne razpoke v prostor pride dovolj hladnega zraka, da pipe zamrznejo. Še preden nastopi zima, odstranite cevi za zalivanje vrta ter, če je mogoče, z notranjim ventilom izključite vodo, ki po ceveh teče do zunanjih pip.

Naj cevi doseže toplota Ko nastopi zima, pa lahko kljub preventivnim ukrepom ekstremne vremenske razmere vseeno povzročijo poškodbe na ceveh. Včasih lahko zmrzovanje cevi preprečite tako, da pustite, da iz pipe, še posebno če je nameščena na zunanji steni, čez noč kaplja topla voda. Termostat naj bo nastavljen na enako temperaturo tako podnevi kot ponoči. Temperatura namreč ponoči še dodatno pade. Odprite vrata omaric, da bo lahko toplota dosegla tudi neizolirane cevi pod koriti in napravami blizu zunanjih sten.

Preden odidete na zimske počitnice Potovanje v zimskih mesecih je dobro za dušo, vendar pa pred odhodom ne pozabite zaščititi cevi. Termostat naj ne bo nastavljen na manj kot 12 stopinj Celzija. Prijatelje ali sosede prosite, da vsak dan preverijo, če je v hiši dovolj toplo, da ne zmrzuje. Vodovodni sistem izključite, da v ceveh ne bo vode. Morate pa vedeti, da boste morda s tem izključili tudi protipožarni sistem z vodnim škropljenjem.