Pohištvo v prostoru je lahko različno, saj imate doma morda komplet svetlega pohištva iz javorja ali čokoladno rjave sodobne kose, morda ste podedovali čudovito mahagonijevo omaro, pred kratkim pa ste dobili v dar stol iz češnjevega lesa. Toda kako vse te različne končne podobe lesa uspešno kombinirati v enem prostoru, da v njem ne bo nastala zmeda?

Povežite podtone

Uporabite komplementarne barvne tone. Nekaj najzanimivejših stilsko urejenih sob je namreč opremljenih z različnimi vrstami ali barvami lesa. Takšne prostore bi lahko imeli za eklektične, saj so polni značaja. Priporočamo vam, da različne lesene kose pohištva povežete s barvnimi podtoni – to pomeni, da si pobližje oglejte vse lesene površine in poiščite podtone, ki so del njih, na primer kanček rdeče, svetlo rjave ali temno rjave. Vzemite te podtone oziroma sekundarne barve, ki se pravzaprav skrivajo v leseni površini, in z njihovo pomočjo povežite različne kose pohištva in lesene talne obloge. Borova klubska mizica se denimo odlično ujame z bordojsko rjavimi toni tal in lesene police nad kaminom.